El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Bormujos se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 88%. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, con mínimas variaciones, alcanzando los 8 grados hacia el mediodía.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La temperatura máxima se situará en torno a los 14 grados , lo que hará que la jornada sea bastante templada para esta época del año. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, lo que aportará una brisa fresca, especialmente durante las horas más cálidas del día. Este viento ligero contribuirá a que la sensación de calor sea más llevadera, haciendo que el tiempo sea propicio para paseos y actividades recreativas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan los planes al aire libre. La visibilidad será buena, aunque se podrían presentar momentos de bruma en las primeras horas de la mañana, que se disiparán rápidamente con el avance del día.

Por la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 10 grados hacia las 18:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:16. La humedad relativa también comenzará a aumentar, llegando al 85% al final del día, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca.

En resumen, el 30 de diciembre en Bormujos se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para cerrar el año con actividades al exterior, aprovechando el buen tiempo que se prevé.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.