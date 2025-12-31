El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad del sol. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere que será un día fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo a un 53% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será fresco, no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad, lo que es ideal para quienes planean salir a celebrar la llegada del nuevo año.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 18 km/h, lo que añade una ligera brisa al ambiente, pero sin llegar a ser molesta. Esta situación es favorable para quienes disfrutan de actividades al aire libre, ya que el viento no será un factor que interrumpa los planes.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es una excelente noticia para los eventos al aire libre y las celebraciones de fin de año, ya que el tiempo se mantendrá seco y propicio para disfrutar de la compañía de amigos y familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 6 grados . Es recomendable que quienes planeen salir a celebrar la llegada del nuevo año se vistan adecuadamente para el frío, especialmente durante las horas de la noche. El ocaso se producirá a las 18:05, marcando el inicio de la celebración de la última noche del año.

En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con condiciones ideales para despedir el 2025. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia promete un ambiente festivo y acogedor para todos los bailenenses.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.