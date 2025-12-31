El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 14:00 horas, se espera que la temperatura llegue a los 11 grados, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 67% por la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes de Bailén podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque la nubosidad puede limitar la visibilidad del sol.

El viento será ligero, con velocidades que oscilarán entre 1 y 6 km/h, predominando de direcciones como el este y el sureste. Este viento suave no debería causar molestias, pero puede ser perceptible en las horas más frescas del día, especialmente por la mañana y al atardecer.

El orto se producirá a las 08:30, mientras que el ocaso se espera para las 18:04, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se aconseja tener en cuenta el abrigo si se planea estar al aire libre.

En resumen, el 30 de diciembre en Bailén se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas que varían a lo largo del día y sin posibilidad de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.