El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Baeza se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Durante la noche, el cielo se mantendrá despejado, con algunas horas de poco nuboso, especialmente en las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 10 grados , siendo la más baja esperada en la madrugada y la más alta durante las horas centrales del día.

La temperatura comenzará en torno a los 4 grados a primera hora, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 10 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir a celebrar la llegada del nuevo año.

La humedad relativa se mantendrá alta, con valores que rondarán entre el 66% y el 100% a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas más frías. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para las actividades al aire libre y las celebraciones de fin de año.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 22 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del sureste y noreste, lo que podría aportar una ligera brisa fresca, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Es aconsejable tener en cuenta esta brisa al elegir la vestimenta para las celebraciones al aire libre.

En resumen, Baeza disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre y celebraciones de fin de año. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un ambiente propicio para despedir el año con alegría y optimismo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:17:07.