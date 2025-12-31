El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Baeza se despertará con un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad. A medida que avance el día, la situación cambiará drásticamente, ya que se espera que el cielo se cubra completamente, dando paso a un ambiente más gris y sombrío. Las nubes comenzarán a dominar el panorama a partir de la madrugada, y se mantendrán así hasta el final de la jornada.

Las temperaturas en Baeza serán frescas, comenzando en torno a los 7 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 5 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 4 grados, alcanzando un máximo de 9 grados hacia la tarde. Por la noche, se espera que las temperaturas vuelvan a descender, situándose en torno a los 6 grados. Es recomendable abrigarse bien si se planea salir, especialmente durante las horas más frías.

La humedad relativa será alta a lo largo del día, comenzando en un 85% y alcanzando el 100% en las horas más críticas de la mañana. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío más intenso, por lo que se aconseja tener en cuenta la vestimenta adecuada para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán durante la mañana y la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que el día avance, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los residentes de Baeza disfruten de un día seco, aunque con un cielo cubierto y temperaturas frescas.

En resumen, el 30 de diciembre en Baeza se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y un viento moderado, lo que sugiere un día típico de invierno en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.