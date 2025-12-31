El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, en Baena, se espera un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con una temperatura que comenzará en torno a los 5 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta situarse en un 42% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, la sensación térmica será más confortable a medida que la temperatura suba y la humedad baje.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad que oscilará entre los 7 y 12 km/h. Durante la mañana, se registrarán rachas de hasta 10 km/h, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Baena podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para celebrar el fin de año.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 8 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 18:09. La visibilidad será buena, y el cielo despejado permitirá observar un hermoso atardecer, ideal para las celebraciones de fin de año.
En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente propicio para las celebraciones de la noche de fin de año. Se recomienda a todos los que planeen salir a disfrutar de las festividades que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.
