El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, en Baena, se espera un tiempo mayormente estable y fresco. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 y 7 grados, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas, especialmente en las horas más frías. Esto se traduce en una sensación térmica que podría hacer que el frío se sienta más intenso de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 16 km/h, especialmente en las horas de la tarde, cuando el viento del norte se haga más presente.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Baena podrán disfrutar de un día seco y sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin el temor de que el tiempo arruine los planes.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a mostrar un aspecto poco nuboso, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 7 grados por la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:08, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se caracteriza por un ambiente fresco, con cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.