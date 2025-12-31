El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Ayamonte se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Se recomienda a los conductores extremar precauciones y mantener una velocidad adecuada.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 14 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

La humedad será un factor constante, especialmente en la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día avance, se espera que la humedad relativa baje a niveles más cómodos, pero aún se mantendrá por encima del 70% durante la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Estas condiciones de viento, aunque no serán intensas, podrían hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de la tarde. Se prevé que el viento sople con mayor fuerza en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de que se presenten algunas lloviznas, aunque estas serían mínimas y no afectarían de manera considerable las actividades al aire libre.

La jornada se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, ideal para disfrutar de actividades en interiores. Aquellos que planeen salir deben vestirse adecuadamente para el frío y la humedad, y estar atentos a las condiciones de visibilidad en las primeras horas del día. En resumen, Ayamonte experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.