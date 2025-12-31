El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Durante la noche, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la visibilidad ni la luminosidad de las estrellas. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer en torno a los 5 grados y alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas del día, alcanzando el 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frío más intenso. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno al 90% hacia la tarde. Esto permitirá que el ambiente se sienta más cómodo, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección este-sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 7 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, pero no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 14 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las celebraciones de fin de año. La probabilidad de lluvia es del 0%, lo que garantiza un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre, como reuniones familiares y eventos festivos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 5 grados. Esto sugiere que quienes planeen salir a celebrar la llegada del nuevo año deben abrigarse adecuadamente para disfrutar de la velada sin incomodidades.

En resumen, Andújar disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para despedir el año con alegría y optimismo. Las condiciones climáticas son favorables para actividades al aire libre, y la ausencia de precipitaciones permitirá que las celebraciones se desarrollen sin contratiempos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:17:07.