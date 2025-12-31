El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Andújar se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde. Desde las primeras horas, el cielo se mostrará muy nuboso, con una transición a un estado cubierto a partir de las 3 de la madrugada, que se mantendrá hasta bien entrada la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad continúe, lo que podría generar una sensación de pesadez en el ambiente.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un descenso gradual a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 7 grados, descendiendo a 5 grados hacia las 3 y 4 de la madrugada. A medida que el día avanza, las temperaturas oscilarán entre los 4 y 12 grados, alcanzando su punto máximo en torno a las 2 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 9 grados hacia las 7 de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta durante todo el día, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose por encima del 90% hasta la tarde. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con las bajas temperaturas. La alta humedad también sugiere que el ambiente se sentirá más pesado y podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas del día.

En lo que respecta al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Predominarán las direcciones del este y sureste, lo que podría aportar un ligero alivio a la sensación térmica, aunque no será suficiente para contrarrestar el frío que se sentirá en el ambiente.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, Andújar no experimentará lluvias, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y la alta humedad.

En resumen, Andújar vivirá un día nublado y fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 12 grados, alta humedad y vientos suaves. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, mientras que quienes salgan al exterior deben prepararse para el frío y la sensación de humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.