El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que limitarán la visibilidad y la luz solar. Desde la mañana, se espera que la niebla y la bruma sean características destacadas, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría dificultar la circulación en las carreteras. A medida que avance la jornada, las nubes continuarán cubriendo el cielo, con un estado general de cubierto que se mantendrá hasta la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, pero se espera un leve aumento a medida que el sol se eleva, aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 81% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, hay que estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la probabilidad de tormentas es baja, con un 10% en las primeras horas y un 15% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el tiempo será mayormente estable, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco aislado.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, el viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá presente, especialmente en las zonas más abiertas.

Los amaneceres en Almonte serán a las 08:39 y los atardeceres a las 18:18, lo que significa que los días son cortos en esta época del año. La combinación de la niebla matutina y el cielo cubierto puede hacer que la luz del día se sienta más tenue, lo que podría influir en las actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Almonte para hoy será fresco y mayormente cubierto, con niebla y bruma en las primeras horas, temperaturas moderadas y un viento constante del noreste. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se vistan adecuadamente para el frío y que tengan precaución al conducir debido a la visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.