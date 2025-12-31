El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El 30 de diciembre de 2025, Almonte se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas del día. Durante el periodo de la madrugada, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, que persistirá hasta la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 8 grados , lo que contribuirá a una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo cubierto, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 74% al 93% a lo largo del día. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, típico de esta época del año.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que los residentes de Almonte podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. La ausencia de lluvias permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y la humedad.

El viento será otro factor a considerar. Se prevé que sople desde el norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es aconsejable que quienes planeen salir se preparen para el viento fresco, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto. La visibilidad podría verse afectada por la bruma, por lo que se recomienda precaución al conducir. La puesta de sol se producirá a las 18:17, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá sorpresas en forma de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.