El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por condiciones meteorológicas que se caracterizan por un cielo mayormente cubierto. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán predominantes, especialmente en los periodos de la mañana y el mediodía, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar las actividades al aire libre. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá cubierto, con nubes altas que irán apareciendo en la tarde.

En cuanto a la temperatura, se espera un leve aumento a lo largo del día, comenzando con valores alrededor de 7 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales. Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, lo que es típico para esta época del año en la región. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que los registros indican que no habrá acumulación de agua durante el día. Sin embargo, existe una probabilidad del 15% de precipitación en las primeras horas de la tarde, aunque es poco probable que se materialice en forma de lluvia. La probabilidad de tormenta es también baja, con un 15% en el mismo periodo, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá mayormente tranquilo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 12 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

Los amaneceres en esta época del año son especialmente hermosos, con el sol saliendo a las 08:41 y poniéndose a las 18:20, lo que ofrece un tiempo razonable para disfrutar de las últimas horas de luz del año. A pesar de las condiciones nubladas, los residentes de Aljaraque pueden aprovechar el día para realizar actividades en interiores o disfrutar de paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de niebla y viento fresco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.