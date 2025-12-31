El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Aljaraque se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 7 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero las nubes permanecerán cubriendo el cielo. La temperatura alcanzará un máximo de 10 grados hacia el mediodía, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 85%. Esto generará una sensación térmica más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Durante la tarde, las condiciones seguirán siendo mayormente cubiertas, con un cielo nuboso que podría dar paso a algunas breves aclaraciones. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 10 grados , mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente, alcanzando un 90% hacia el final de la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia las 8 de la tarde. La niebla podría regresar, especialmente en las horas nocturnas, por lo que se recomienda precaución si se viaja por carretera.

El orto se producirá a las 08:41 y el ocaso a las 18:19, lo que significa que disfrutaremos de aproximadamente 9 horas y 38 minutos de luz solar. En resumen, el día en Aljaraque se caracterizará por un ambiente fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que se mantendrán por debajo de los 10 grados . Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día de clima invernal, con precauciones adicionales al conducir debido a la posible reducción de visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.