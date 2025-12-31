El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, La Algaba se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán características destacadas, especialmente en las horas más frescas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la visibilidad mejore ligeramente, aunque las nubes seguirán dominando el cielo.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados , comenzando con un fresco amanecer a 6 grados, que irá aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será moderado, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el frío matutino y tener en cuenta que, aunque la temperatura suba, la sensación térmica puede ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 99% por la mañana y descendiendo ligeramente a un 66% hacia el final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que es aconsejable abrigarse bien.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 14 y 24 km/h, predominando de dirección noreste y este. Estas ráfagas pueden hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en las horas de la tarde. Se recomienda precaución al realizar actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente para aquellos que planean estar en espacios abiertos.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin interrupciones. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la nubosidad puede generar cambios repentinos en la percepción del tiempo.

En resumen, La Algaba experimentará un día mayormente nublado y fresco, con temperaturas que irán en aumento y un viento moderado que podría intensificar la sensación de frío. Es un buen día para disfrutar de actividades en interiores y prepararse para recibir el nuevo año con abrigo y precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.