El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, La Algaba se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará drásticamente, ya que se espera la aparición de niebla que comenzará a cubrir la localidad desde la madrugada y persistirá durante gran parte de la mañana. Esta niebla puede reducir la visibilidad, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

Las temperaturas en La Algaba se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 8 grados en las primeras horas del día y descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que el día avance, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada.

La humedad será un factor predominante, especialmente en la mañana, donde se registrarán niveles cercanos al 99% y 100%. Esto, combinado con la niebla, creará un ambiente húmedo y fresco que podría resultar incómodo para algunas personas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 80% por la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del noreste y este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá que los habitantes de La Algaba disfruten de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias debido a la niebla matutina. A medida que se acerque la tarde, el cielo se despejará nuevamente, ofreciendo un cierre de jornada más agradable y soleado, ideal para disfrutar del ocaso que se producirá a las 18:15. En resumen, el día se caracterizará por un inicio nublado y húmedo, seguido de un ambiente más despejado y fresco hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.