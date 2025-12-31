El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable para despedir el año. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, ofreciendo una visibilidad óptima y temperaturas frescas que oscilarán entre los 2 y 11 grados a lo largo del día.

La temperatura comenzará en torno a los 2 grados a primera hora, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 11 grados en las horas centrales de la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana con un 87%, irá disminuyendo a medida que avancen las horas, estabilizándose en torno al 41% por la tarde. Esto generará un ambiente seco y cómodo, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 8 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 14 km/h. Esta brisa suave contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, al caer la tarde, se espera que el viento disminuya, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas al caer la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna para el día de hoy, lo que significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un fin de año seco y despejado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean celebrar al aire libre o asistir a eventos festivos en la localidad.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un hermoso espectáculo de estrellas. La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el inicio de las celebraciones de fin de año. Con temperaturas que descenderán a alrededor de 5 grados durante la noche, se recomienda abrigarse adecuadamente para disfrutar de las festividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para este 31 de diciembre será ideal para despedir el año con alegría y optimismo, en un entorno natural que invita a la celebración y la convivencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:47:10.