El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Alcalá la Real se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 4 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 10 grados en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 65% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, asegura que no habrá interrupciones en las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 8 km/h en la tarde. Esta brisa suave será un complemento agradable al clima despejado, aunque se recomienda abrigarse un poco, ya que las temperaturas pueden sentirse más frescas con el viento.

Durante la tarde, el cielo seguirá mostrando algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad general del día. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 6 grados a las 18:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:06. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá observar un hermoso cielo estrellado.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se caracteriza por un tiempo mayormente despejado, temperaturas frescas y una brisa suave. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares, aprovechando la ausencia de lluvia y el ambiente agradable que se prevé. Se recomienda llevar abrigo, especialmente por la mañana y al caer la tarde, para disfrutar plenamente de lo que promete ser un día espléndido en esta localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.