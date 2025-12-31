El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 31 de diciembre

El día de hoy, 31 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presentará con un tiempo mayormente tranquilo, aunque con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo del día. Durante la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad y temperaturas frescas. La temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados , lo que es típico para esta época del año.

A medida que avance la jornada, la situación meteorológica cambiará ligeramente. A partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Alcalá pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La humedad relativa será alta, alcanzando valores cercanos al 94% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan adecuadamente para evitar incomodidades por el frío y la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Este viento será suave, lo que contribuirá a que la sensación de frío no sea excesiva, aunque se recomienda abrigarse bien, especialmente durante las horas de la tarde y la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente.

La puesta de sol se producirá a las 18:16, marcando el final de un año que ha estado marcado por diversas condiciones climáticas. La noche se presentará con un cielo más cubierto, pero sin riesgo de tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en 0% para el periodo nocturno.

En resumen, el último día del año en Alcalá de Guadaíra se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente seco, ideal para disfrutar de las celebraciones de fin de año. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un cierre de año tranquilo, con la posibilidad de disfrutar de la compañía de amigos y familiares bajo un cielo que, aunque nublado, no traerá sorpresas en forma de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-31T08:17:07.