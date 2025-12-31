El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 30 de diciembre

El día de hoy, 30 de diciembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:37. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la niebla comenzará a hacer acto de presencia, especialmente entre las 02:00 y las 09:00, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, comenzando en torno a los 8 grados durante la madrugada y descendiendo ligeramente a 6 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, situándose en torno a los 8 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% durante la niebla. Esto puede generar una sensación de frío mayor a la que indican los termómetros. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 78% al final de la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 7 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección noreste, aumentando su intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 18 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el tiempo adverso.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se caracteriza por un inicio despejado, seguido de niebla matutina y temperaturas frescas, con un aumento gradual hacia la tarde y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-30T10:52:17.