El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 29 de diciembre de 2025, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 14 grados . Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá claro, permitiendo que los rayos del sol iluminen el paisaje. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor del mediodía, alcanzando los 14 grados, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 93% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 68% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el tiempo se sienta más templado a medida que el sol se eleva en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la mañana, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, el viento disminuirá en intensidad a medida que avance el día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo por la tarde.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los residentes de El Viso del Alcor pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la claridad del cielo también brindarán una excelente oportunidad para observar el atardecer, que se producirá a las 18:13, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

A medida que la noche se acerque, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una noche tranquila y fresca.

En resumen, este 29 de diciembre se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en El Viso del Alcor, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.