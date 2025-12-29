El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 15 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será acompañado de una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 19 km/h. Aunque el viento será perceptible, no se anticipan rachas fuertes que puedan causar incomodidad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta llegar a un 66% en horas de la tarde. Esta disminución en la humedad, combinada con el sol brillante, contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna lluvia a lo largo de la jornada. Los índices de probabilidad de precipitación son nulos, lo que significa que los habitantes de Utrera pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes y la falta de lluvias también son indicativos de un día estable y tranquilo.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que el sol se ponga en un horizonte claro a las 18:14. Este espectáculo natural será un momento perfecto para disfrutar de un paseo al aire libre o simplemente relajarse en un parque local. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 8 grados .

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que el invierno se instale por completo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.