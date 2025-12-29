El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Úbeda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría dar una sensación de frío más intenso. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 4 grados , alcanzando su punto más bajo en la madrugada. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

A medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a disminuir ligeramente, con períodos de cielo poco nuboso. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 3 grados . La brisa del sureste, con velocidades de entre 6 y 9 km/h, aportará un ligero alivio, aunque la sensación térmica seguirá siendo fresca. No se prevén precipitaciones durante el día, lo que permitirá que los residentes de Úbeda disfruten de un ambiente seco, a pesar de la nubosidad.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 9 grados . El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que el sol brille con más fuerza, aunque la presencia de nubes podría interrumpir ocasionalmente la luz solar. La humedad relativa disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más agradable en comparación con las horas de la mañana.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur y sureste, con ráfagas que alcanzarán hasta 21 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. A medida que se acerque la tarde, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

Al caer la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 6 grados . La humedad aumentará, y la sensación de frío se intensificará. Sin embargo, no se anticipan lluvias, lo que permitirá que la noche transcurra sin inconvenientes. En resumen, el día en Úbeda se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con algunas oportunidades para disfrutar de momentos soleados durante la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.