El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 60% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más cálida, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 10 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será buena, aunque se espera la presencia de bruma en las horas más frías, especialmente por la mañana.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:14, momento en el que el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un atardecer claro y sin nubes.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.