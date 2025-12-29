El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 16 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando el 60% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda llevar abrigo si se planea salir temprano.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 8 y 19 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. La dirección del viento cambiará a noreste en las horas de la tarde, lo que podría aportar un ligero alivio a la temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. Sin embargo, hacia la noche, se prevé la llegada de niebla, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que ocurrirá a las 18:14. Esta niebla podría reducir la visibilidad, por lo que se aconseja precaución si se planea conducir o realizar actividades en exteriores.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y un descenso notable por la noche. La combinación de viento del norte y la alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las primeras horas. La ausencia de precipitaciones permitirá disfrutar de un día sin interrupciones, aunque se recomienda estar atentos a la posible niebla que podría aparecer al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.