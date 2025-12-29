El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se mantendrá constante hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 15 grados hacia la tarde, proporcionando un día fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 70% en las horas centrales del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el ambiente se sienta más seco a medida que avanza la jornada.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves que oscilarán entre 3 y 7 km/h, predominando de dirección noroeste. Estas condiciones de viento no serán suficientes para generar incomodidad, y se espera que contribuyan a una sensación de frescura en el ambiente. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, alcanzando picos de hasta 19 km/h en las horas de la tarde, lo que podría ser un alivio ante las temperaturas más cálidas.

No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o encuentros familiares.

El orto se producirá a las 08:37 y el ocaso a las 18:14, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar del día. La combinación de un cielo despejado, temperaturas agradables y la ausencia de lluvia sugiere que será un día propicio para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

En resumen, La Rinconada disfrutará de un día soleado y fresco, ideal para salir y aprovechar el aire libre. Con temperaturas que se mantendrán agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.