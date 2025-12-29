El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 6 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales, lo que hará que la sensación térmica sea bastante confortable.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, con valores que rondan el 87%, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más fresco. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el cielo, esta humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 80% por la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h. Este viento será más notable durante las horas de la tarde, cuando se espera que alcance su máxima velocidad de 14 km/h. La brisa será suave y no se anticipan rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin inconvenientes.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Puente Genil podrán realizar sus actividades diarias sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de lluvias también contribuirá a que el ambiente se mantenga seco y propicio para disfrutar de paseos y actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:32, brindando a los ciudadanos la oportunidad de comenzar el día con luz natural desde temprano. Por otro lado, el ocaso se espera para las 18:10, lo que permitirá disfrutar de una tarde larga y luminosa.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.