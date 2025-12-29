El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales de la tarde. El cielo continuará predominantemente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo disfrutar de un día seco y soleado.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 20 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde. Este viento fresco contribuirá a mantener una sensación térmica más baja, especialmente en las zonas más expuestas.

A lo largo del día, la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 62% por la tarde, lo que facilitará una mayor comodidad en el ambiente. Sin embargo, al caer la noche, la humedad volverá a aumentar, alcanzando un 74% hacia el final del día, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo.

El orto se producirá a las 08:30, brindando luz natural a los priegenses, mientras que el ocaso se espera para las 18:07, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para actividades al aire libre, gracias a la ausencia de precipitaciones y la predominancia del sol.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se caracteriza por un ambiente fresco, con cielos despejados y sin posibilidad de lluvias. Se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente durante las horas más frías de la mañana y la noche, pero disfrutar del sol y el aire fresco durante el día.

