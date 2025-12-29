El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 5 grados . A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan despejadas, alcanzando temperaturas de hasta 10 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 7 y 10 km/h, lo que aportará una brisa fresca, especialmente en las horas más frías de la mañana y la tarde. A medida que el día avance, el viento podría disminuir ligeramente, pero seguirá siendo un factor que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

A lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 6 grados hacia el final del día. La humedad aumentará un poco, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Sin embargo, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:07, ideal para quienes deseen contemplar el atardecer.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Las condiciones son perfectas para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza. Se recomienda abrigarse un poco, especialmente por la mañana y al caer la tarde, para disfrutar plenamente de esta jornada invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.