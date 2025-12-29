El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Palma del Río se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 5 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 15 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 75% por la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque también es importante tener en cuenta que el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fresca.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los residentes pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, hacia el final de la jornada, se espera que la visibilidad se vea afectada por la bruma, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras.

El orto se producirá a las 08:35, mientras que el ocaso está previsto para las 18:11, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar del sol. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que es aconsejable llevar ropa de abrigo si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será mayormente despejado, con temperaturas frescas y un viento ligero del noreste. Sin lluvias a la vista, es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se debe tener en cuenta la bruma que podría aparecer al final del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.