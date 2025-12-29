El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 70% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad, asegura que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 17 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que el día avance, el viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y confortable por la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena, aunque se podrían presentar momentos de bruma en las horas más frías de la mañana, especialmente entre las 8 y 9 de la mañana. Sin embargo, esto no debería afectar significativamente las actividades diarias, ya que se espera que la bruma se disipe rápidamente con el aumento de la temperatura.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. La puesta de sol está programada para las 18:15, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche, alcanzando los 8 grados hacia las 23:00.

En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que el invierno se asiente por completo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.