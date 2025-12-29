El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Osuna, con cielos sin nubes que permitirán disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 92% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, rondando entre el 72% y el 90%. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero el sol ayudará a que el ambiente se sienta más cálido conforme avanza la jornada.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del sureste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa fresca. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más tranquila y agradable.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Osuna podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 18:11, momento en el cual el cielo seguirá despejado, ofreciendo un espectáculo visual para quienes deseen disfrutar del ocaso.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece esta jornada de finales de diciembre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.