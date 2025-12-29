El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Morón de la Frontera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados, proporcionando un tiempo fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 99% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 75% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 19 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones en Morón de la Frontera, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de nubes y la claridad del cielo permitirán disfrutar de un hermoso atardecer, que se producirá a las 18:13, ofreciendo un espectáculo visual digno de contemplar.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para paseos al aire libre o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los residentes pueden aprovechar al máximo este día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de la belleza del entorno natural y de la comunidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.