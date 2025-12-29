El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondarán los 7 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 5 grados, proporcionando un ambiente fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, alcanzando un 77% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable. A partir de las 11:00 horas, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 11 grados a mediodía y llegando a un máximo de 13 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h, aumentando ligeramente en la tarde con ráfagas que podrían alcanzar hasta 15 km/h. Este viento, aunque moderado, aportará una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los habitantes de Montilla realicen sus actividades sin preocupaciones climáticas.

En la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 18:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:08. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán a 7 grados hacia las 22:00 horas, y el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y frescas por la noche, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y reuniones familiares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.