El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 15 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en torno al 68% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves de dirección noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 3 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección oeste y se intensificará ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 6 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto proporcionará una brisa fresca, ideal para actividades al aire libre.

En la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunos cambios, con la aparición de nubes dispersas, aunque no se espera que estas afecten significativamente la claridad del día. La visibilidad será buena, y la bruma que se ha registrado en horas previas no debería ser un inconveniente para los desplazamientos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 20:00 horas. El ocaso se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque fresco, será propicio para disfrutar de actividades al aire libre y de la belleza del paisaje de Moguer. En resumen, se prevé un día mayormente soleado y fresco, ideal para disfrutar de la naturaleza y de la tranquilidad que ofrece esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.