El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los intervalos nubosos serán escasos, con una predominancia de cielos despejados que se mantendrán a lo largo del día. La temperatura comenzará en torno a los 5 grados , alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la humedad se estabilizará, permitiendo que la temperatura se sienta más agradable.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 11 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en las horas más activas de la mañana. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve y el día avance, el viento disminuirá ligeramente, pero se mantendrá presente, lo que puede ser un alivio en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de Martos.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:06, marcando el inicio de una noche que se anticipa fresca, con temperaturas que podrían bajar hasta los 4 grados en las horas nocturnas.

En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para paseos y actividades al aire libre, con un viento moderado que aportará un toque de frescura a la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.