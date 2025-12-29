El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Marchena se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y condiciones ideales para actividades al aire libre. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 7 grados , proporcionando un inicio fresco, pero no excesivamente frío.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando los 9 grados a media mañana. Este incremento será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 82% y el 86%, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más fresco, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, la sensación térmica se mantendrá confortable gracias a la ausencia de precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco, con un índice de probabilidad de lluvia del 0%.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos provenientes del este con velocidades que alcanzarán hasta los 5 km/h, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. Para el mediodía, se anticipa que la velocidad del viento se eleve a 11 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. A lo largo de la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, con ráfagas que podrían llegar a los 13 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente agradable.

En cuanto a las temperaturas, se espera que alcancen su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un valor de 15 grados . A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia las 7 de la tarde. La puesta de sol se producirá a las 18:12, marcando el inicio de un descenso gradual de las temperaturas.

En resumen, Marchena disfrutará de un día mayormente soleado y seco, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea ideal para salir y disfrutar de las festividades de fin de año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.