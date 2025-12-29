El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 5 grados, alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será más notable a partir del mediodía, cuando el sol esté en su punto más alto. La sensación térmica será agradable, especialmente para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante la mañana, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60-70% por la tarde. Esto permitirá que el ambiente se sienta más seco y cómodo, ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 20 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas, proporcionando un alivio agradable.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o desplazamientos por la ciudad. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de vistas despejadas y panorámicas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 8 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso espectáculo estelar. En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y fresco, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.