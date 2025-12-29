El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El 29 de diciembre de 2025, Mairena del Alcor se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 7 grados, que irán disminuyendo ligeramente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la madrugada. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, estabilizándose en torno al 70-80% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, el viento disminuirá en intensidad, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo por la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos o reuniones familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:13, marcando el inicio de una noche que se espera fresca, con cielos despejados que permitirán observar las estrellas.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día de invierno caracterizado por cielos despejados, temperaturas agradables durante el día y un ambiente fresco por la noche, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.