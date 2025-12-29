El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El 29 de diciembre de 2025, Lucena se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un día soleado y agradable para los lucentinos. Desde la medianoche hasta la tarde, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y los 12 grados . Durante las primeras horas del día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 5 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza la jornada.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 80% en la madrugada y descendiendo a un 66% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de bochorno, lo que hará que el tiempo sea bastante agradable para actividades al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas suaves invitará a los ciudadanos a disfrutar de paseos y actividades en parques y plazas.

En cuanto al viento, se registrará una brisa suave proveniente del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h. Esta brisa será más notable durante la mañana, con ráfagas que alcanzarán hasta los 16 km/h en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación de calma y confort en el ambiente.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los lucentinos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar del aire libre. Las condiciones climáticas son perfectas para realizar excursiones, paseos familiares o simplemente relajarse en una terraza.

El orto se producirá a las 08:31, brindando a los habitantes de Lucena la oportunidad de disfrutar de un hermoso amanecer. Por otro lado, el ocaso se espera para las 18:08, lo que permitirá que los atardeceres sean igualmente espectaculares, con un cielo despejado que realzará los colores del crepúsculo.

En resumen, el 29 de diciembre de 2025, Lucena disfrutará de un día soleado, fresco y sin lluvias, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, baja humedad y un viento suave hará que sea un día memorable para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.