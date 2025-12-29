El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Lora del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura inicial de 7 grados , que irá descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas más frescas de la madrugada.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia la noche. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 87% en la mañana y disminuyendo gradualmente a un 74% por la tarde.

El viento también jugará un papel importante en la predicción meteorológica de hoy. Se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con el sol, hará que la temperatura se sienta más agradable durante el día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa que será nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo de la jornada. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir o realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado.

Sin embargo, hacia la noche, la situación cambiará ligeramente. Se prevé la aparición de niebla en las horas más tardías, lo que podría reducir la visibilidad y crear un ambiente más fresco y húmedo. La niebla es un fenómeno común en esta época del año y puede ser especialmente densa, por lo que se recomienda precaución a quienes se desplacen por carretera.

En resumen, Lora del Río disfrutará de un día mayormente soleado y templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja estar atentos a la posible formación de niebla al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.