El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo muy nuboso a la medianoche, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad disminuirá, dando paso a un ambiente mayormente despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 7 grados durante las primeras horas, alcanzando un máximo de 12 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% a medianoche y descendiendo gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 68% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que avance el día, el viento irá disminuyendo en intensidad, lo que contribuirá a una sensación más templada en las horas centrales.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Linares podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en la temperatura, que puede descender nuevamente al caer la tarde, alcanzando los 8 grados hacia el final del día.

El orto se producirá a las 08:29 y el ocaso será a las 18:03, lo que proporcionará aproximadamente 9 horas y 34 minutos de luz solar. Este es un buen momento para aprovechar la luz del día y realizar actividades que requieran de un tiempo agradable.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas frescas y sin riesgo de lluvias. Es un día propicio para disfrutar del aire libre, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse en las horas más frías.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.