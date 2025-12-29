El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El 29 de diciembre de 2025, Lepe se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 87%, lo que podría generar una sensación de frescor al salir. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en la tarde, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los habitantes de Lepe pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque en las primeras horas podría haber algo de bruma, especialmente en las zonas más cercanas al mar.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente del norte y noroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. En las horas más frescas de la mañana, se registrarán rachas de hasta 23 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se calmará, lo que contribuirá a una sensación más templada por la tarde.

La tarde será el momento más cálido del día, con temperaturas que alcanzarán los 14 grados . La humedad comenzará a descender, situándose alrededor del 72%, lo que hará que el ambiente se sienta más cómodo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia las 19:00 horas.

El ocaso se producirá a las 18:20, y aunque el cielo se mantendrá mayormente despejado, se espera que algunas nubes cubran el horizonte, ofreciendo un espectáculo visual al caer la noche. La noche será tranquila, con temperaturas que rondarán los 9 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable.

En resumen, el 29 de diciembre en Lepe se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.