El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo despejado durante la madrugada, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:36. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que podría ofrecer un ambiente agradable para actividades al aire libre.

Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 5 y 8 grados , alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será gradual, lo que permitirá que los habitantes de Lebrija disfruten de un tiempo templado durante las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 94% a las 00:00, pero se espera que disminuya a lo largo del día, estabilizándose en torno al 80% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección variable, predominando del noreste y del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 12 km/h, lo que no debería representar un inconveniente significativo para las actividades diarias.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Lebrija podrán disfrutar de un día seco y soleado. La visibilidad será buena, aunque se espera que haya niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente en las zonas más cercanas a cuerpos de agua, lo que podría afectar brevemente la visibilidad.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta favorable, con cielos despejados y temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo y mantenerse hidratados, especialmente durante las horas más cálidas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.