El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones a lo largo de las horas. La jornada comenzará con intervalos nubosos durante la madrugada, pero a medida que avance la mañana, el cielo se despejará, ofreciendo un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo a un 60% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será más llevadera gracias a la ausencia de precipitaciones. De hecho, no se prevén lluvias a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. Durante las primeras horas, se registrarán rachas más suaves, pero a medida que avance la tarde, el viento se intensificará ligeramente, alcanzando hasta 22 km/h en su máxima. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será nula durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo tranquilo y estable. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, aunque sin afectar significativamente el sol que predominará en el cielo.

La salida del sol está programada para las 08:29, y el ocaso se producirá a las 18:05, lo que proporciona un buen número de horas de luz natural para disfrutar de actividades diurnas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 7 grados .

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será mayormente soleado, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y disfrutar del aire libre, ya sea paseando por la ciudad o realizando actividades en la naturaleza. La combinación de sol y temperaturas agradables promete un final de año placentero para los habitantes de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.