El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 17:00 horas, se espera que el cielo permanezca sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 8 grados , con un leve descenso a medida que avanza la mañana.

A partir de las 18:00 horas, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Se anticipa la llegada de niebla y bruma, especialmente en las horas nocturnas, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. Este fenómeno se prevé que afecte principalmente a las primeras horas de la noche, por lo que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de Isla Cristina podrán disfrutar de un día seco y sin interrupciones por el tiempo. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que es característico de la niebla y la bruma que se desarrollarán más tarde.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 13 y 25 km/h, siendo más intenso durante la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esta brisa fresca puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas más tempranas. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, lo que contribuirá a un ambiente más templado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, alcanzando mínimas de alrededor de 6 grados . La combinación de la bruma y el descenso de la temperatura podría hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se aconseja a los residentes que se abriguen adecuadamente si planean salir.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un inicio soleado y despejado, seguido de la llegada de niebla y bruma por la noche, con temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre durante las horas diurnas, pero se debe tener precaución al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.