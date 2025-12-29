El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9°C a las 11°C a lo largo del día. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 15°C.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 76% al final de la jornada. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más templada durante las horas centrales del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Huelva podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, paseos por la playa o reuniones familiares. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente para la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:19 horas, las temperaturas comenzarán a bajar, y se espera que el cielo continúe despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 9°C, por lo que es aconsejable abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables durante las horas centrales y un cielo despejado que permitirá disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.