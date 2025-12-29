El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. A las 8:00 AM, la temperatura se situará en torno a los 9 grados, descendiendo a 6 grados a media mañana, y subiendo gradualmente hasta alcanzar los 15 grados hacia las 4:00 PM.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 66% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, aunque el sol ayudará a mitigar esta sensación a medida que avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 2 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que el día avance, el viento se irá suavizando, lo que contribuirá a un ambiente más agradable por la tarde.

No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Dos Hermanas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será buena, aunque se prevén momentos de niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente en zonas más húmedas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 10:00 PM. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 18:14, marcando el final de un día que, aunque fresco, será ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre en un entorno tranquilo y despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.