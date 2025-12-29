El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 7 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados en las horas siguientes. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados hacia las 16:00 horas, proporcionando un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Por la noche, la temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos durante la mayor parte del día, comenzando en un 91% a medianoche y disminuyendo gradualmente hasta un 68% por la tarde. Esta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, pero se espera que el sol ayude a mitigar esta sensación a medida que el día avanza.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 9 km/h. Predominarán las direcciones del norte y noreste, lo que aportará una brisa fresca, especialmente en las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, el viento alcanzará su máxima velocidad de 10 km/h, lo que puede resultar en una sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Écija pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

Con el orto a las 08:34 y el ocaso a las 18:11, los ciudadanos tendrán un amplio margen para aprovechar la luz del día. En resumen, el tiempo en Écija para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

