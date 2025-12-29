El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 29 de diciembre

El día de hoy, 29 de diciembre de 2025, Coria del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que se traduce en una visibilidad óptima y un sol radiante que acompañará a los habitantes y visitantes de la localidad.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 5 y los 15 grados . En la madrugada, se registrarán mínimas de alrededor de 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 15 grados en las horas centrales de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere que, aunque el día será fresco, se sentirá bastante cómodo para actividades al aire libre, especialmente en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 98% en la madrugada, pero irá disminuyendo a medida que avance el día, estabilizándose en torno al 66% por la tarde. Esta variación en la humedad puede hacer que las mañanas se sientan un poco más frías, pero la sensación térmica mejorará con el aumento de la temperatura.

En cuanto al viento, se espera que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h, predominando del norte y noreste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, a medida que el día avanza, el viento se tornará más suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o reuniones familiares.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para aprovechar el sol y realizar actividades que permitan disfrutar de la belleza de la localidad en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-12-28T21:59:07.